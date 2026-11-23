أكد طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن نادي الزمالك يسير بشكل جيد في منافسات الدوري المصري حتى الآن، مشيدًا بالمدير الفني معتمد جمال وقدرته على التعامل مع الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال العشري خلال حواره مع الإعلامية دينا سليم عبر قناة المحور : «أشكر معتمد جمال لأنه يتولى مسؤولية الزمالك في ظروف صعبة، وأوجه له التحية وللاعبي الفريق، فالزمالك يسير بشكل جيد في الدوري حتى الآن».

وأضاف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري أن مصلحة الزمالك تقتضي فوز الأهلي على بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري، مع ضرورة تحقيق الفريق الأبيض الفوز على الجونة في الجولة ذاتها، من أجل الاقتراب أكثر من المنافسة على لقب الدوري.

وتابع: «مباراة الجونة لن تكون سهلة، خاصة في ظل وجود علاء عبد العال على رأس القيادة الفنية للفريق، وهو مدرب يمتلك خبرات جيدة».

وتحدث العشري عن تأثير أزمة إيقاف القيد على الزمالك، مؤكدًا أنها منحت اللاعبين الشباب فرصة جيدة للظهور مع الفريق الأول، مطالبًا إياهم باستغلال الفرصة والتمسك بها، لأنها قد لا تتكرر مرة أخرى.

وعن ثلاثي الزمالك محمود جهاد وعمرو ناصر وأحمد شريف، قال العشري: «دربت الثلاثي خلال قيادتي لفاركو، وهم لاعبون جيدون، وما زال لديهم الكثير ليقدموه مع الزمالك».

واختتم تصريحاته بالإشادة بمحمود جهاد، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكنه تعرض لسوء حظ مع الزمالك بسبب الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.