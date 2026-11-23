تدخل الأندية السعودية الثلاثة الهلال والأهلي والاتحاد اختبارا آسيويا مختلف الحسابات والطموحات عندما تخوض مواجهاتها ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في ليلة تبدو فيها الأهداف متباينة بين المنافسة على الصدارة والحفاظ على سجل النتائج الإيجابية ومحاولة إنقاذ مشوار التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتتجه الأنظار إلى ثلاث مواجهات تحمل أهمية كبيرة في تحديد ملامح موقف ممثلي الكرة السعودية في منطقة الغرب حيث يحل الهلال ضيفا على نيفتشي الأوزبكي ويواجه الأهلي نظيره الشمال القطري خارج ملعبه بينما يستقبل الاتحاد فريق باختاكور الأوزبكي في جدة وسط ضغوط متزايدة على العميد بعد بدايته المتعثرة في البطولة.

وتأتي هذه المواجهات في توقيت بالغ الأهمية مع وصول مرحلة الدوري إلى جولتها الخامسة واقتراب المنافسة من مراحلها الحاسمة إذ تتأهل الفرق الثمانية الأولى في منطقة الغرب إلى دور الـ16 وهو ما يجعل كل نقطة ذات قيمة كبيرة في حسابات التأهل خصوصا بالنسبة للفرق التي لم تحسم موقفها بعد.

الهلال يطارد العين.. خطوة جديدة نحو الصدارة الآسيوية

يخوض الهلال مواجهته أمام نيفتشي الأوزبكي بشعار مواصلة مطاردة الصدارة بعدما نجح في استعادة توازنه خلال الجولة الماضية وحقق فوزا مهما على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد ليؤكد قدرته على تجاوز آثار خسارته السابقة أمام الشمال القطري.

ويحتل الفريق السعودي المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة ويطمح إلى الوصول للنقطة 12 من بوابة الفريق الأوزبكي أملا في مواصلة الضغط على العين الإماراتي المتصدر الذي يتقدم عليه بفارق ثلاث نقاط.

وتبدو مواجهة نيفتشي فرصة مهمة أمام الهلال لتعزيز موقعه في المراكز الأولى خاصة أن الفريق يمتلك أفضلية واضحة على مستوى الخبرات والإمكانات لكنه يدرك في الوقت نفسه أن المباريات خارج الأرض في البطولة القارية تحتاج إلى تركيز كبير خصوصا أمام منافسين يبحثون عن استغلال أي فرصة لتحسين مواقعهم.

ولا يعيش نيفتشي أفضل فتراته في البطولة بعدما اكتفى بأربع نقاط خلال الجولات الأربع الأولى ليحتل المركز التاسع رغم بدايته بالفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل.

وفشل الفريق الأوزبكي في الحفاظ على انطلاقته بعدما جمع نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث التالية وكان آخرها التعادل مع تراكتور الإيراني بنتيجة 2-2 وهو ما يجعله أمام ضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تعيد إليه الأمل في المنافسة على التأهل.

الأهلي يحمي سجله.. ومواجهة خاصة تنتظر رياض محرز

على الجانب الآخر يدخل الأهلي مواجهته أمام الشمال القطري بطموح مواصلة مشواره دون هزيمة في النسخة الحالية والحفاظ على موقعه داخل المراكز المؤهلة إلى دور الـ16 بعدما جمع 8 نقاط وضعته في المركز السادس بجدول ترتيب منطقة الغرب.

ويخوض حامل لقب النسختين الماضيتين المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد نغمة الانتصارات محليا على حساب النصر بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في نتيجة منحت الفريق دفعة قوية قبل العودة إلى المنافسات الآسيوية خاصة أنه كان قد تعادل سلبيا مع السد القطري في الجولة الماضية.

ويسعى الأهلي إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد قدرته على الدفاع عن لقبه القاري خصوصا أن الفريق يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الحاسمة إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية.

وتحمل المواجهة طابعا خاصا للنجم الجزائري رياض محرز الذي سيكون على موعد مع مواجهة فريقه السابق الشمال في واحدة من أبرز القصص المصاحبة للقاء حيث ينتظر أن يحظى اللاعب باهتمام كبير خلال المباراة في ظل ارتباط اسمه بالنادي القطري قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي.

لكن الشمال القطري لن يكون منافسا سهلا بعدما أثبت خلال النسخة الحالية قدرته على إزعاج الأندية السعودية وحقق فوزا لافتا على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة كما تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله.

ويحتل الشمال المركز الثامن برصيد 5 نقاط ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل خاصة أن الفوز سيمنحه فرصة الوصول إلى 8 نقاط والتساوي مع الأهلي وهو ما يضاعف من أهمية المواجهة بالنسبة للفريقين.

الاتحاد في مواجهة باختاكور.. لا مجال لمواصلة نزيف النقاط

أما الاتحاد فيدخل مواجهته أمام باختاكور الأوزبكي تحت ضغط مختلف تماما عن الهلال والأهلي بعدما وجد نفسه خارج المراكز الثمانية الأولى في ظل تراجع نتائجه خلال الجولات الأربع الماضية ليصبح مطالبا بتحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في بلوغ دور الـ16.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 4 نقاط وهو موقف لا يتناسب مع طموحات الفريق وإمكاناته خاصة أن العميد كان ينتظر منه الظهور بصورة أقوى في البطولة القارية والمنافسة على المراكز المتقدمة منذ البداية.

وزادت الخسارة الثقيلة أمام العين الإماراتي بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من الضغوط على الفريق بعدما كشفت عن بعض المشكلات التي تحتاج إلى معالجة سريعة سواء على المستوى الدفاعي أو في التعامل مع التحولات الهجومية للمنافسين.

وتبدو مواجهة باختاكور بمثابة فرصة مهمة للاتحاد لاستعادة التوازن خصوصا أن الفريق يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره لكنه مطالب في الوقت نفسه بالتخلص من نتائجه السلبية داخل جدة بعدما خسر المباراتين اللتين خاضهما على أرضه في النسخة الحالية.