أكد محمد كنو لاعب فريق الهلال على جاهزية الزعيم لمباراة نيفيتشي الأوزبكي المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال :”جاهزون لمواجهة نيفتشي الأوزبكي ولدينا رغبة قوية في تحقيق نقاط الفوز، أوزبكستان من أفضل المنتخبات الآسيوية في الوقت الحالي ولكن هناك فرق بين المنتخب والنادي”.

وتابع “:المباريات التي تقام خارج الأرض تكون صعبة لكن طموحنا في مواجهة الغد هو تحقيق الانتصار ومواصلة العروض القوية لنا”.

وأضاف :”كل المواجهات القادمة سواء على صعيد الدوري أو بطولة آسيا ستكون في غاية الصعوبة ونخوض كل لقاء لنا من أجل تحقيق الفوز”.