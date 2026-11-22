أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن المبادرة التي شهدتها مدينة شرم الشيخ قبل عام، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، كانت مبادرة عظيمة استهدفت وقف الحرب في قطاع غزة ورسم خريطة طريق للمستقبل.

رسم خريطة طريق للمستقبل

وقال أبو العينين، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن، إن القادة اجتمعوا في شرم الشيخ وعزموا وقرروا وقف الحرب، ونجحوا في ذلك، وبدأوا في رسم خريطة طريق للمستقبل.

منح الأمل للفلسطينيين بعد الدمار

وأضاف أن هذه الخريطة منحت الأمل للفلسطينيين بعد الدمار الذي شهدته غزة، وبعد مقتل مائة ألف شخص، والدمار الكامل للبنية التحتية في القطاع.

فتح الطريق أمام مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني

وأوضح أن خريطة الطريق تضمنت إعادة الإعمار وتدريب الشرطة الفلسطينية والبدء من جديد، بما يفتح الطريق أمام مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.