لقي شخص مصرعه متأثراً بإصابته التي أودت بحياته اثر اصطدام سيارة به بعزبة سامي سعد دائرة الصالحيه القديمة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الصالحيه المركزي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية يفيد استقبال هاتي ج ع س 17 سنة عامل مقيم المشروع الثاني جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته اثر اصطدام سيارة به بعزبة سامي سعد دائرة الصالحيه القديمة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الصالحيه المركزي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.