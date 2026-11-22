أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين على مركباتهم في قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، بالضفة الغربية.

وقال رئيس المجلس القروي في المغير، أمين أبو عليا، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطنين هاجموا عددا من المركبات، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بشظايا زجاج النوافذ المتطاير، مضيفا أن المستوطنين انتشروا عند مداخل القرية ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن الاعتداءات على المركبات في القرية متواصلة منذ أكثر من شهر، وأن مستوطنين اعتدوا اليوم أيضا على زوار قدموا إلى القرية، فيما انتظر عدد كبير من أهالي المغير في قرية أبو فلاح المجاورة، للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وأشار أبو عليا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، دون توفر معلومات بشأن اعتقال أي منهم، في ظل استمرار الاعتداءات وإغلاق مداخل القرية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد المستوطنين هجماتهم على ممتلكات الفلسطينيين في عدد من المحافظات، إذ شنوا، فجر اليوم، سلسلة اعتداءات استهدفت ممتلكات المواطنين في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، وسلفيت، بالضفة الغربية، تخللها إحراق 13 مركبة وغرفة زراعية، وخط شعارات عنصرية على جدران منازل.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام بشكل عشوائي، خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، بالضفة الغربية.

وأفاد إعلام محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة في أنحاء متفرقة من البلدة، خلال اقتحامها لها.