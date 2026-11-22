أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الشعب الفلسطيني له الحق في بناء دولته والتمتع بحياة كريمة، مشددًا على أن الفلسطينيين بشر ولهم الحق في العيش بكرامة، وليس أن يضطروا للبقاء داخل خيام خلال فصل الشتاء وسط الأمطار المستمرة.

الحق في حياة كريمة للفلسطينيين

وقال أبو العينين، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن: «الشعب الفلسطيني له الحق في بناء دولته، الشعب الفلسطيني له الحق في حياة كريمة، وليس أن يضطر للبقاء في خيمة في فصل الشتاء مع أمطار مستمرة».

حجم المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني

وأضاف: «الشعب الفلسطيني بَشَر، وقد رأى الناس حول العالم في كل محطة وأخبار تلفاز ما حدث خلال العامين الماضيين»، في إشارة إلى حجم المعاناة الإنسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الحرب والدمار في قطاع غزة.

المرة الأولى في التاريخ التي يجتمع فيها القادة الثلاثة

وقال النائب محمد أبو العينين، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان مهمًا للغاية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يجتمع فيها القادة الثلاثة في يوم واحد.