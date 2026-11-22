أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن السلام الذي صنعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر استمر لمدة 47 عامًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام يحتاج إلى قيادة وعزيمة وإرادة حقيقية.

المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية

وقال أبو العينين، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن، إنه سعيد بتكريم الكونجرس الأمريكي له قبل يومين، وتقديره للتشريع الذي يقدر دور الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف أن الرئيس السادات كان يتمتع بكرامة وشخصية مؤمنة بالسلام، وجاء إلى الولايات المتحدة مع الرئيس جيمي كارتر وصنعا معًا سلامًا مستمرًا منذ 47 عامًا.

العالم يحتاج إلى هذا الموقف

وتابع: «هناك قائد، وهناك عزيمة، وهناك طريق للمضي قدمًا واحترام ما توقع عليه وما تقوله»، مؤكدًا أن الإرادة قوة، وأن العالم يحتاج إلى هذا الموقف في الوقت الحالي.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف جادة وإرادة حقيقية من القادة، في ظل تعدد المبادرات والحديث المستمر عن ضرورة تحقيق السلام.