كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات الجارية بين حزب الليكود وحزب «يشار» بقيادة جادي آيزنكوت، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، في ظل استمرار الخلافات حول رئاسة الحكومة ومستقبل بنيامين نتنياهو، ومشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

وذكرت الصحيفة أن ممثلين عن الحزبين عقدوا اجتماعًا استمر أكثر من 4 ساعات، اليوم الأحد، في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا، قبل الاتفاق على استئناف المفاوضات خلال الأسبوع الجاري، رغم عدم إحراز تقدم ملموس بشأن القضايا الرئيسية محل الخلاف.

وشارك في الاجتماع عن حزب الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس والمحامي مايكل رابيلو، فيما مثّل حزب «يشار» عضو الكنيست هيلي تروبر، إلى جانب المستشارين يواف هورويتز وغاي غوتمان.

نتنياهو ورئاسة الحكومة في صدارة الخلافات

وأشارت «معاريف» إلى أن الخلاف بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل يمثل إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ يتمسك حزب الليكود بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في بداية ولايتها، حتى في حال الاتفاق على التناوب لاحقًا مع آيزنكوت.

في المقابل، يرفض معسكر التغيير استمرار نتنياهو في منصبه ضمن الحكومة الجديدة، ويعتبر تنحيه عن رئاسة الوزراء شرطًا أساسيًا لإتمام اتفاق تشكيل حكومة الوحدة.

ولفت التقرير إلى أن مسألة التناوب لم تخضع لنقاش معمق خلال الاجتماع الأخير، في ظل تمسك كل طرف بموقفه بشأن مستقبل رئاسة الحكومة.

خلاف بشأن مشاركة بن غفير

وفي ملف آخر، برزت خلافات حادة حول مستقبل إيتمار بن غفير، رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، داخل الحكومة المرتقبة، إذ أعلن ممثلو حزب «يشار» رفضهم انضمامه إلى حكومة الوحدة، بينما رفض الليكود استبعاده وتمسك بإمكانية مشاركته في الائتلاف الحكومي.

واستمر الخلاف بشأن هذه المسألة حتى نهاية الاجتماع، بما يعكس تباين رؤية الطرفين لتركيبة الحكومة المقبلة وشركائها السياسيين.

وفي السياق ذاته، دعا بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، قادة معسكر التغيير إلى تشكيل حكومة واسعة بمشاركة أحزاب اليمين، منتقدًا احتمالات تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

وتطرقت المفاوضات كذلك إلى إمكانية تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، حيث توصل الطرفان إلى تفاهم مبدئي يقضي بصياغة مقترح مشترك يحدد نطاق التحقيق والجدول الزمني لبدء عمل اللجنة، حال نجاح المفاوضات في تشكيل حكومة مشتركة.

غير أن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن آلية اختيار أعضاء اللجنة، إذ يطالب الليكود بتشكيل لجنة توافقية، بينما لم يتوصل الجانبان إلى صيغة نهائية تحظى بقبولهما.

كما ناقش الطرفان ملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية «الحريديم»، حيث أكد الليكود ضرورة مشاركة ممثلين عن الأحزاب الحريدية في المناقشات المتعلقة بهذه القضية، إلى جانب التطرق بصورة عامة إلى ملف الإصلاحات القضائية.

اتفاق على رفض إقامة دولة فلسطينية

ورغم استمرار الخلافات السياسية، توصل الطرفان إلى تفاهمات بشأن مبدأين أساسيين، هما اعتبار إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكد التقرير أن هذه التفاهمات تقتصر على المبادئ السياسية العامة، ولا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة أو توزيع المناصب والمسؤوليات داخلها.

وفي أعقاب الاجتماع، تجدد الجدل بشأن إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، بعدما نشر نتنياهو رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفض فيها تشكيل حكومة بمشاركة النائب العربي أحمد الطيبي.

ورد يائير لابيد على تصريحات نتنياهو، متهمًا إياه بتغيير مواقفه تجاه الأحزاب العربية وفقًا لمصالحه السياسية، ومشيرًا إلى تعاونه السابق مع أعضاء كنيست عرب، بما في ذلك المفاوضات التي أجراها مع منصور عباس عام 2021.

انقسام داخل معسكر التغيير

وأشار التقرير إلى أن الخلافات لا تقتصر على الليكود وحزب «يشار»، بل تمتد إلى داخل معسكر التغيير نفسه، إذ يعارض نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، بينما يفضل ليبرمان التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية تتيح مشاركتها في حكومة برئاسة آيزنكوت.

وفي المقابل، أكد آيزنكوت أنه لن يسمح باستمرار المفاوضات إلى أجل غير محدد، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر تشكيل حكومة موسعة، فسيتجه إلى محاولة تشكيل حكومة طوارئ عبر حكومة أقلية.

ورغم عدم مشاركة ممثلي بينيت في اجتماع هرتسليا، فإنه يواصل دعم المفاوضات مع الليكود، داعيًا إلى استنفاد فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت.

واختتمت «معاريف» تقريرها بالإشارة إلى أن الطرفين يستعدان لعقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط استمرار الخلافات بشأن رئاسة الحكومة، ومشاركة بن غفير، وتشكيل لجنة التحقيق، وقضايا تجنيد الحريديم والتشريعات داخل الكنيست.