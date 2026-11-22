أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين، أن نتائج فحص التربة بالعقار المائل بمدينة السنبلاوين، كشفت عن وجود مشكلة تستدعي إجراء دراسة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ميل العقار.

وقال مصطفى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن النقابة شكلت لجنة متخصصة لفحص العقار وتحديد الأسباب التي أدت إلى ميله، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب الكاملة وراء حدوثها.

فحص التربة والأساسات

وأشار إلى أن المنطق الهندسي كان يستوجب الاستعانة بلجان فنية متخصصة لدراسة حالة العقار، وفحص التربة والأساسات، قبل الوصول إلى نتائج نهائية بشأن أسباب الميل.