قالت الحكومة المتمركزة في شرق ليبيا اليوم الأحد، إن انفجارا وقع على متن سفينة روسية راسية في قاعدة بنغازي البحرية في شرق ليبيا نجم عن ما يشتبه بأنه هجوم بمركبات مسيرة، وذلك عقب تحقيق أولي.

انفجارات تهز بنغازي

ولم ‌تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المشتبه به، ولم يصدر حتى الآن تعليق من السلطات الروسية، حسب وكالة رويترز.

واستخدمت القوات الأوكرانية مرارا مركبات مسيرة بحرية وصواريخ لاستهداف سفن حربية ومنشآت بحرية روسية في البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت مصادر طبية ، إن عشرة أشخاص، بينهم روس وليبيون، أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث ويتلقون العلاج ⁠في بنغازي.

وفي تطور منفصل، قال مصدران عسكريان ليبيان لرويترز إن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم بزورق مسير قبالة ساحل بنغازي اليوم الأحد.

وأضافا أن القوات البحرية الليبية أنقذت أفراد طاقم السفينة.

وقالت وزارة الصحة، إن بعض أفراد الطاقم في حالة مستقرة بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.

وأوضح المصدران، أن القوات البحرية والجوية الليبية اعترضت أكثر من 20 زورقا مسيرا قبالة ساحل بنغازي مساء الأحد.

وقالت حكومة شرق ليبيا في بيان، إن السفينة توقفت في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والمؤن في طريق عودتها إلى روسيا، بموجب اتفاقات للتعاون البحري بين البلدين.

وأضافت أن مرافق ‌الميناء ⁠والقاعدة البحرية، بما في ذلك المستودعات، آمنة، وإن العمليات المعتادة استؤنفت بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

ونددت بالهجوم المشتبه به باعتباره انتهاكا للسيادة الليبية وتهديدا للسلامة البحرية، قائلة إنها ستتخذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد أي شخص يثبت تورطه.