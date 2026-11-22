يعد فيتامين سي علمياً باسم "حمض الأسكوربيك"، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية القابلة للذوبان في الماء، مما يعني أن الجسم لا يستطيع تخزينه لفترات طويلة ولا إنتاجه ذاتياً، ويحتاج إلى إمداد يومي مستمر من الطعام.

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و نقص فيتامين سي الحاد حالة طبية تعرف باسم الاسقربوط ، وتظهر أعراضه تدريجياً بعد بضعة أشهر من عدم الحصول على كمية كافية من الفيتامين.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند تشمل العلامات التحذيرية لنقص فيتامين سي ما يلي:

الإرهاق العام والضعف الجسدي

​يُعد الشعور بالتعب الشديد وفقدان الطاقة من أولى العلامات التي تظهر قبل تطور الأعراض الجسدية الواضحة و يشعر المصاب بالخمول المستمر وصعوبة أداء المهام اليومية المعتادة، وهو ما يرتبط بانخفاض إنتاج الطاقة في الخلايا وضعف امتصاص الحديد.

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تغيرات في الجلد وظهور الكدمات

​يلعب فيتامين سي دوراً محورياً في بناء بروتين الكولاجين الذي يمنح الجلد مرونته وقوته ويحافظ على سلامة الأوعية الدموية وعند نقصه تظهر الأعراض الجلدية التالية:



​سهولة التكدم: ضعف الشعيرات الدموية تحت الجلد يؤدي إلى انفجارها بسهولة وظهور كدمات زرقاء أو داكنة دون التعرض لصدمات قوية.

​جفاف وتقشر الجلد

يصبح الجلد خشناً ومتقشراً، وقد تظهر بقع صغيرة حمراء أو أرجوانية ناتجة عن نزيف دقيق تحت سطح الجلد تُعرف طبياً باسم الحَبَرات

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مشاكل اللثة والأسنان



​تتأثر أنسجة الفم بشكل مباشر وسريع بنقص الكولاجين وضعف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ​تورم والتهاب اللثة حيث تصبح اللثة منتفخة، ناعمة، ويميل لونها إلى الأحمر الداكن أو الأرجواني.

​نزيف اللثة التلقائي حيث تنزف اللثة بسهولة بالغة عند استخدام فرشاة الأسنان أو تناول الأطعمة الصلبة.



في الحالات المتقدمة والمهملة، تضعف الأنسجة الداعمة للأسنان في عظام الفك، مما قد يؤدي إلى تحركها أو سقوطها.

بطء التئام الجروح

​يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لإنتاج أنسجة جديدة وإغلاق الجروح وعند نقصه، تستغرق الجروح البسيطة والخدوش والحروق وقتاً أطول بكثير للالتئام، وقد تنفتح الجروح القديمة التي التئمت سابقاً في الحالات الشديدة من النقص.

آلام العظام والمفاصل



​يؤدي نقص الكولاجين إلى ضعف الغضاريف والأنسجة الضامة المحيطة بالمفاصل، مما يسبب آلاماً وتورماً في المفاصل خاصة في الركبتين والوركين، وقد يصاحب ذلك شعور بألم في العظام وصعوبة في المشي.

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فقر الدم



​يساعد فيتامين سي الأمعاء على امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية وبالتالي، فإن نقصه يعيق امتصاص الحديد ويقلل من كفاءة الجسم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، والذي يظهر في صورة شحوب الجلد وضيق التنفس والدوخة.

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يصبح الشعر جافاً ومتقصفاً، وقد ينمو بشكل ملتوي أو حلزوني غير طبيعي، كما قد يظهر احمرار والتهاب حول بصيلات الشعر.



​ تصبح الأظافر هشة وسهلة التكسر، وقد تظهر عليها خطوط أو بقع حمراء رفيعة ناتجة عن نزيف دقيق تحت الظفر .



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الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي

تشمل المدخنين لأن التدخين يستنزف مخزون الفيتامين في الجسم، والأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية تفتقر إلى الفواكه والخضروات الطازجة، والمصابين باضطرابات الجهاز الهضمي التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية مثل مرض كرون.

