كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية لتأمين المباريات، عن خريطة دخول الجماهير إلى استاد مباراة الأهلي وبيراميدز، موضحاً البوابات المخصصة للمشجعين والمواعيد المحددة لفتح أبواب الملعب.

تخصيص بوابة آل رشدان لدخول حاملي تذاكر الدرجة الأولى

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن جماهير الأهلي، المقرر حضور 20 ألفاً منها، ستدخل من بوابة صلاح سالم، بينما تم تخصيص بوابة آل رشدان لدخول حاملي تذاكر الدرجة الأولى شمال والمقصورة.

وأشار إلى أن الموعد المعتاد لفتح أبواب الاستاد يكون قبل انطلاق المباراة بأربع ساعات، لافتاً إلى إمكانية تقديم موعد فتح البوابات في حالة توافد الجماهير مبكراً بأعداد كبيرة، بما يساعد على تنظيم عملية الدخول وتجنب التكدسات.

تسهيل الإجراءات التنظيمية

وأكد رئيس قطاع النشاط الرياضي أن الالتزام بالبوابات المحددة يسهم في تسهيل الإجراءات التنظيمية، داعياً الجماهير إلى التعاون مع فرق التأمين واتباع التعليمات الخاصة بالدخول والتحرك داخل الاستاد.

وأضاف أن جميع الترتيبات تستهدف توفير تجربة آمنة للجماهير، وضمان إقامة المواجهة في أجواء رياضية تليق بقيمة مباراة الأهلي وبيراميدز.