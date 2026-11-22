كشفت وسائل إعلام ليبية، عن هجوم ثان بزوارق مسيرة مفخخة استهدف سفينة تجارية قبالة ميناء بنغازي، بعد ساعات من انفجار على متن سفينة روسية بالميناء، وأنباء عن وقوع قتلى ومصابين.

هجمات على سفن في بنغازي

ونشرت وسائل إعلام ليبية مشاهد قالت إنها توثق استهداف السفينة بزوارق أوكرانية مسيرة وعمليات إنقاذ ركابها.

وفي سياق متصل، أشاد القائد العام للقوات المسلحة الليبية صدام حفتر، بيقظة وجاهزية رجال القوات الجوية والبحرية، في التصدي للتهديدات التي استهدفت أمن مدينة بنغازي ومنشآتها البحرية، مؤكداً أن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها في حماية المدينة وتأمين سواحلها.



وطمأن حفتر أهالي بنغازي، مؤكداً أن أمن المواطنين وسلامتهم سيظلان في مقدمة الأولويات، كما توجه بالشكر إلى رجال الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية وكل من ساهم في احتواء آثار الحادث.



وشدد حفتر على حرص ليبيا على علاقاتها الراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة، والوفاء بالتزاماتها الدولية، مؤكداً رفضه أن تكون الأراضي الليبية أو مياهها الإقليمية ساحة لتصفية الحسابات أو امتداداً لصراعات خارجية.