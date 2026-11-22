اعتبر الإعلامي أحمد موسى أن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز تمثل محطة حاسمة في تحديد مستقبل المغربي حسين عموتة مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن نتيجة المباراة قد تفرض تغييرات كبيرة في حسابات المنافسة على لقب الدوري المصري.

حظوظه في التتويج بالبطولة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن بيراميدز سيكون أمام فرصة مهمة لتعزيز حظوظه في التتويج بالبطولة، موضحاً أن تحقيق الفوز على الأهلي سيجعله قريباً بصورة كبيرة من حسم اللقب.

وأضاف أن موقف عموتة مع الأهلي يرتبط بصورة مباشرة بنتيجة المواجهة، قائلاً إن انتصار الفريق الأحمر قد يدعم فرص استمرار المدرب المغربي، بينما سيضع فوز بيراميدز إدارة الأهلي أمام تساؤلات بشأن مستقبل الجهاز الفني والبحث عن مدرب جديد.

مواجهة على ثلاث نقاط

وأوضح موسى أن المباراة تتجاوز كونها مواجهة على ثلاث نقاط، لتصبح اختباراً مهماً لقدرة الأهلي على استعادة موقعه في المنافسة، والحفاظ على فرصه في التتويج بالدوري، في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية المحيطة بالفريق.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي تستعد لدعم فريقها بقوة خلال المباراة، مؤكداً أن الحضور الجماهيري سيكون أحد العناصر المهمة في مساندة اللاعبين خلال هذه المواجهة المرتقبة.