شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، تطورات أمنية لافتة، بعدما أعلنت تقارير إعلامية محلية اعتراض الدفاعات الجوية السودانية عدة طائرات مسيرة قيل إنها انطلقت من الأراضي الإثيوبية، وكانت تستهدف مواقع سكنية ومنشآت حكومية ومطار الخرطوم الدولي.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر عسكرية أن الطائرات المسيرة حاولت الوصول إلى عدد من الأهداف داخل العاصمة، قبل أن تتصدى لها أنظمة الدفاع الجوي، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نيران مضادة للطائرات في مناطق متفرقة.

وبحسب صحيفة «السودانية»، بدأت عمليات الاعتراض في منطقة العلفون شرق الخرطوم، قبل أن تمتد إلى الأحياء الشرقية، ومن بينها منطقة الرياض، بالإضافة إلى مناطق جنوب العاصمة.

وأشارت التقارير إلى أن الأهداف المحتملة شملت أحياء سكنية ومباني حكومية، من بينها منشآت تابعة لهيئات التأمين الاجتماعي والمعاشات، إلى جانب مطار الخرطوم الدولي، فيما لم تتضح حتى الآن الحصيلة النهائية للأضرار أو الخسائر البشرية.

وفي تطور آخر، نقلت وكالة «سودانيز إيكو» عن مصادر عسكرية اتهامات لميليشيا الدعم السريع بالوقوف وراء الهجمات، مع الإشارة إلى انطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي الإثيوبية.

وكانت الحكومة السودانية قد تقدمت خلال الأسابيع الماضية بشكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، اتهمت فيها إثيوبيا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها لإقامة معسكرات تدريب وإطلاق طائرات مسيرة باتجاه أهداف داخل السودان.

وذكرت السلطات السودانية أنها وثقت 70 هجومًا باستخدام 187 طائرة مسيرة انطلقت من إثيوبيا خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر، واستهدفت مناطق سكنية ومستشفيات ومحطات كهرباء ومنشآت مدنية، بينما نفت إثيوبيا دعمها لقوات الدعم السريع، مؤكدة احترامها لسيادة السودان.

وتزامنت هذه التطورات مع تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد إغلاق إثيوبيا القنصلية السودانية في أسوسا وطرد ستة دبلوماسيين سودانيين، ورد الخرطوم بإغلاق القنصلية الإثيوبية في القضارف.