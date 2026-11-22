أثارت زيادة الشكاوى من الكحة الشديدة بين المصابين بالإنفلونزا خلال الموسم الحالي تساؤلات عديدة حول طبيعة الفيروس ومدى خطورته مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة مع ملاحظة اختلاف الأعراض من شخص إلى آخر.

زيادة شراسة الفيروس

وفي هذا السياق، حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل بشأن انتشار الكحة بصورة ملحوظة، موضحة ما إذا كان ذلك مؤشرًا على زيادة شراسة الفيروس أو ارتفاع معدلات الإصابة بالمضاعفات.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن أبرز الأعراض المصاحبة لإنفلونزا الموسم الحالي، وأسباب اختلاف بعض الأعراض من موسم لآخر، وعلاقة التحورات السنوية للفيروس بتحديث لقاح الإنفلونزا.

الصحة توضح حقيقة انتشار الكحة الشديدة مع الإنفلونزا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الكحة من الأعراض الشائعة المصاحبة للإصابة بفيروس الإنفلونزا، موضحًا أن زيادة ملاحظتها بين بعض المصابين خلال الموسم الحالي لا تعني بالضرورة أن الفيروس أصبح أكثر شراسة أو خطورة.

وأوضح عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الكحة تعد من الأعراض المعتادة للإنفلونزا، وقد تؤدي التغيرات السنوية التي تطرأ على الفيروس إلى زيادة ظهور بعض الأعراض لدى المصابين مقارنة بمواسم سابقة.

وشدد على ضرورة عدم اعتبار انتشار عرض معين أو ظهوره بصورة أكثر وضوحًا دليلًا على ارتفاع شدة المرض أو زيادة قدرته على التسبب في المضاعفات، مؤكدًا أن تقييم خطورة الفيروس لا يرتبط بعرض واحد فقط.

ما أعراض إنفلونزا الموسم الحالي؟

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن أعراض الإنفلونزا خلال الموسم الحالي لا تختلف بصورة جوهرية عن الأعراض المعتادة التي تظهر مع الإصابة بالفيروس كل عام.

وأوضح أن أبرز أعراض إنفلونزا الموسم الحالي تشمل:

ارتفاع درجة الحرارة.

تكسير وآلام الجسم.

الرشح وسيلان الأنف.

الكحة.

احتقان الحلق واللوزتين.

وأشار إلى أن هذه الأعراض تمثل الصورة المعتادة للإصابة بالإنفلونزا، لافتًا إلى أن الاختلاف بين المواسم يرتبط بالتغيرات التي تحدث في خصائص الفيروس وسلالاته المختلفة.

لماذا يتغير فيروس الإنفلونزا كل عام؟

وأوضح عبد الغفار أن فيروس الإنفلونزا يحاول باستمرار تغيير بعض خصائصه وشكله، بما يساعده على الانتشار وتفادي المناعة التي اكتسبها الإنسان نتيجة الإصابات السابقة.

وأضاف أن هذه التغيرات السنوية تفسر اختلاف ظهور بعض الأعراض من موسم إلى آخر، كما تمثل السبب الرئيسي وراء تحديث لقاح الإنفلونزا بصورة سنوية، حتى يتناسب مع السلالات والتغيرات المتوقعة للفيروس.

وأكد استمرار أهمية التطعيم، مشيرًا إلى أن لقاح الإنفلونزا يساهم في تقليل شدة الإصابة والأعراض المصاحبة لها، ويوفر حماية مهمة من المضاعفات، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.