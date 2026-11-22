لفتت الفنانة ريم سامي الأنظار بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث شاركت متابعيها صورًا جديدة ظهرت خلالها بإطلالة تجمع بين البساطة والجرأة، مع اختيار ألوان متباينة منحتها لمسة عصرية مميزة.

إطلالة ريم سامى..

واعتمدت ريم سامي في إطلالتها على توب أبيض بتصميم مرتفع الرقبة وقصة قصيرة كشفت عن جزء من خصرها، ونسقته مع جيب أسود قصير بتفاصيل غير متناسقة أضفت طابعًا مختلفًا على التصميم، مع طبقة جانبية من القماش امتدت بشكل لافت لتمنح الإطلالة حركة وانسيابية.

واختارت ريم سامى نظارة شمسية سوداء بتصميم عصري، وتركت شعرها مرفوعًا للخلف، مع مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها، لتكمل إطلالتها بتفاصيل بسيطة بعيدة عن التكلف.

وجاء تنسيق الأبيض والأسود ليعكس أسلوبًا يجمع بين الكلاسيكية واللمسات الحديثة، خاصة مع اختلاف قصات القطع المستخدمة، وهو ما جعل الإطلالة مناسبة لمحبي الموضة الجريئة التي تعتمد على التفاصيل غير التقليدية.

وتفاعل متابعو ريم سامي مع الصور، مشيدين بأناقتها واختيارها لإطلالة مختلفة، لتواصل الفنانة لفت الأنظار بإطلالاتها التي تجمع بين البساطة والتميز.