كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحركات عسكرية وأمنية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية، لوضع خطط استعدادًا لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وسط ارتفاع مستوى التأهب الإسرائيلي وتزايد التوترات في المنطقة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد وجود خطط مشتركة مع القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، مشيرة إلى تحذيرات إسرائيلية من اقتراب موعد اتخاذ قرار بشأن التحرك العسكري ضد طهران.

وفي المقابل، نقلت القناة عن ضابط إسرائيلي رفيع المستوى، لم تكشف عن هويته، أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى تل أبيب لم تشهد مناقشة أي قرار فعلي بشن هجوم على إيران، رغم استمرار التنسيق والاستعداد لمختلف السيناريوهات.

وأضاف التقرير أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن احتمال تجدد الحرب مع إيران أصبح محل متابعة متزايدة، بينما لا يزال مستوى التأهب العسكري مرتفعًا دون الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد.

وفي إطار هذه التحركات، عقد قائد القيادة المركزية الأمريكية اجتماعًا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ورئيس الموساد رومان جوفمان في تل أبيب، لبحث التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية وتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن المباحثات ركزت على رفع مستوى الجاهزية المشتركة لاحتمالات أمنية وعسكرية متعددة، فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران كان محورًا رئيسيًا في اللقاء.

وتأتي هذه التحركات عقب تقارير إسرائيلية تحدثت عن توجيهات من المجلس الوزاري الأمني للجيش برفع مستوى الاستعداد لهجوم محتمل على إيران، إلى جانب زيارة رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة وإجراء مباحثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف بشأن التقديرات الاستخباراتية وإمكانية استئناف العمليات العسكرية.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، اتهم قادة المعارضة الإسرائيلية، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إشعال مواجهة جديدة مع إيران، معتبرين أن التصعيد قد يخدم حساباته السياسية الداخلية، وسط اتهامات بمحاولة الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطالة بقائه في السلطة.

وتضع هذه التطورات المنطقة أمام احتمالات جديدة للتصعيد، في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن الملفات الأمنية والملاحة في مضيق هرمز، وعدم إحراز تقدم ملموس في المسارات الدبلوماسية، ما يثير المخاوف من عودة المواجهة العسكرية واتساع تداعياتها الإقليمية.