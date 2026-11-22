حذّرت مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقرن الإفريقي آنيت فيبر، من تنامي مخاطر اندلاع مواجهات وحروب بين دول المنطقة، في ظل تصاعد حدة التوترات واتساع رقعة الصراعات.. مؤكدة أن تداعيات هذا التصعيد يؤثر على أمن واستقرار القرن الإفريقي والمناطق المحيطة به.

وكشفت فيبر - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية - عن تشابك الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن المشهد الإقليمي بات أكثر تعقيدًا مع تداخل التطورات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومضيق هرمز، بما يجعل تداعيات كل أزمة مرتبطة بالأخرى.

وأكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي أن احتواء هذه الأزمات يتطلب تحركًا جادًا يتجاوز حدود التصريحات والمواقف السياسية، من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد تسويات للنزاعات القائمة، محذرة من أن غياب التحرك الفاعل قد يدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور، ويحول الخلافات الراهنة إلى مواجهات أوسع تهدد استقرار المنطقة بأكملها.