خطفت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، الأنظار خلال حضورها حفل زفاف شقيقتها فريدة، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على مشاركة أجواء الاحتفال العائلي الذي جمع الأهل والأصدقاء.

إطلالة ملك عوض فى حفل زفاف شقيقتها فريدة..

واعتمدت ملك عوض فستانا باللون الوردي اللامع، جاء بتصميم مجسم أبرز رشاقتها، مع تفاصيل من الكشكشة الناعمة عند منطقة الخصر، وفتحة صدر مزينة بتطريزات براقة أضفت لمسة من الفخامة على الإطلالة، فيما تميز الفستان بقصة انسيابية عند الجزء السفلي.

ونسقت ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي إطلالتها مع تسريحة شعر مموج تركته منسدلا على كتفيها، واختارت مكياجا ناعما بألوان متناسقة مع الفستان، مع إكسسوارات بسيطة لتكمل أناقتها دون مبالغة.

وجاءت إطلالة ملك عوض مناسبة لأجواء الزفاف، حيث جمعت بين الأنوثة واللمسات الراقية، واعتمدت اللون الوردي اللامع الذي منحها حضورا مميزا وسط أجواء الاحتفال.

وتداول متابعون صور حفل الزفاف والإطلالات المختلفة، مع اهتمام لافت بإطلالة ملك عوض، التي اختارت تصميما يجمع بين الأناقة والجرأة، ويبرز تفاصيله من خلال الخامة اللامعة والتطريزات الدقيقة.