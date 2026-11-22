نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة صور تجمع بقادة روسيا والصين وعلّق على بعضها بعبارة "أصدقائي" وعلى أخرى بعبارة "القوى العظمى".

كما تضمنت منشورات ترامب على "تروث سوشيال" صورة تقارن بين القوى العظمى عام 1945 التي كانت تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي، وبين القوى العظمى الحالية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة، وفقًا لرؤيته.

وشهدت الصين اجتماعًا تاريخيًا بين بوتين وشي جين بينغ وترامب، على هامش قمة "أبيك" الأخيرة.

واختتم الرؤساء الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، القمة التي دعا خلالها شي إلى بذل كل الجهود "لتجنب حرب نووية"، فيما طرح ترامب بحث خفض الترسانات النووية وأكد بوتين وجود "مصلحة مشتركة" للدول الثلاث في تسوية الحرب في أوكرانيا.

وجاء في "إعلان السلام" أن "الرؤساء الثلاثة أكدوا مُجدداً أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألا تخاض".

وأعلنت الدول الثلاث أنها "تعتزم زيادة انتاج وإمدادات المشتقات النفطية المكررة"، بحسب الإعلان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية. كما تعهّدت "دفع إصلاح الأمم المتحدة قدما لتمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر وأداء مهمتها الأساسية المتمثّلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

ووصف “شي” اللقاء مع ترامب وبوتين بأنه "إيجابي وبناء ومثمر".

واستمرت القمة نحو ساعة وعشرين دقيقة، وغادر ترامب بعدها.