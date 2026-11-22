أدانت البحرين، السبت، "الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة" على أراضيها.

وقالت إن إحدى الهجمات استهدفت منشأة صناعية مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام طهران بتنفيذ القرار رقم 2817 لعام 2026.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجمات، معتبرة أنها تمثل "تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن الهجمات تشكل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2/4 التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، فضلاً عن قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

ورفضت البحرين ما وصفته بـ"الذرائع والمبررات" التي قدمها الحرس الثوري الإيراني للهجمات، مؤكدة أن الموقع المستهدف "منشأة صناعية مدنية بحتة".

ودعت طهران إلى وقف سياسة الانتهاك المتكرر لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم استخدام خلافاتها مع أطراف أخرى مبرراً لشن هجمات على دول المنطقة.