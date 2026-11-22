شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين سلطة الطيران المدني المصرية ونظيرتها الأردنية، تستهدف تعزيز الربط الجوي وتوسيع فرص التشغيل بين البلدين، بما يسهم في دعم حركة السفر وتنشيط السياحة والتبادل التجاري، وذلك على هامش مشاركة مصر في أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال الكندية.

يأتي ذلك في خطوة تعكس حرص مصر والأردن على تعزيز التكامل في مجال النقل الجوي، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقّع مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس المفوضين بهيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، بما يعزز التنسيق المشترك بين الجانبين، ويمهد لمزيد من التطوير في الأطر المنظمة لحركة النقل الجوي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام شركات الطيران للاستفادة من فرص التشغيل المتاحة.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن تعزيز التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل الجوي يأتي في إطار توجه مصر نحو توسيع شبكة الربط الجوي مع الدول العربية، بما يدعم حركة التشغيل بين البلدين ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والسياحي، مشيرًا إلى أهمية تطوير الأطر التنظيمية لاتفاقيات النقل الجوي بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها صناعة الطيران، ويتيح فرصًا أكبر للتشغيل، ويرتقي بمستوى التكامل بين منظومتي الطيران المدني في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مكانة مصر كمركز محوري لحركة الطيران في المنطقة.

من جانبه، أعرب الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس المفوضين بهيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم مع الجانب المصري، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي وتوسيع حركة النقل بين البلدين، بما يخدم تطلعات الجانبين ويدعم حركة المسافرين، ويسهم في تنشيط السياحة والتبادل التجاري، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين سلطتي الطيران المدني في البلدين لتطوير علاقات التعاون المشترك.

حضر مراسم التوقيع من الجانب المصري ريم عرابي، المندوب المناوب لمصر لدى مجلس منظمة «الإيكاو»، وسلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي والطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام الاتفاقيات الدولية، ومن الجانب الأردني وسام الأخرس، مدير إدارة سياسات واستراتيجيات الطيران المدني، وديانا الصباغ، مدير النقل الجوي والعلاقات الدولية، ورانيا القمار، مدير التخطيط الاستراتيجي.

وتأتي مذكرة التفاهم تأكيدًا لحرص مصر والأردن على الارتقاء بمستوى التعاون في مجال الطيران المدني، وتعزيز كفاءة الربط الجوي بينهما، بما يواكب تطلعات البلدين ، ويدعم آفاق التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري بينهما.