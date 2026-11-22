أشاد خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، بالإمكانات الفنية للمدير الفني لمنتخب مصر الأول علي ماهر، مؤكدًا أنه أحد أفضل المدربين الموجودين على الساحة الكروية المصرية، ويستحق الحصول على فرصة لتولي قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح “بيبو”، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن علي ماهر تعرّض لانتقادات مبكرة عقب ثاني مباراة له، بعدما بالغ البعض في الإشادة به عقب اللقاء الأول، قبل أن تتغير الآراء سريعًا بعد المباراة التالية.

وشدّد على ضرورة منح المدربين الوقت الكافي لإثبات قدراتهم، بعيدًا عن التسرّع في إصدار الأحكام.