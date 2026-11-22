شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، سيدة تنهى حياة شاب داخل فرن بلدى بمشاركة شقيقتها، والأمن يضبطهم ويحيلهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، المحافظ يوجه بإعادة تمهيد طريق قرية العطيات في دشنا استجابة لشكاوى المواطنين، ضبط147 كيلو لحوم ودواجن و528 عبوة سلع مجهولة المصدر، مديرية التربية والتعليم تبدأ فحص شكوى 129مشرف نشاط ومراجعة موقفهم القانوني، رئيس جامعة قنا يستقبل 18خبيراً هولندياً لإجراء جراحات قلب مفتوح وقسطرة، ووصول شهادات «توفاس» الدولية في البرمجة لـ 90طالبًا بثانوي نجع حمادى.



ألقت برماد الجثمان في الشارع.. سيدة تنهى حياة شاب داخل فرن بلدى بقنا

عاشت أسرة شاب بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، أيامًا ثقيلة من القلق والخوف والترقب، بعدما غاب نجلها عن الأنظار، وظلت تنتظر عودته أو تتلقى خبرًا يطمئن قلوبها على مصير ابنهم المختفى، دون أن تتخيل أن رحلة البحث عنه سوف تنتهي بكشف واقعة جنائية مأساوية.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ عن تغيب شاب فى العشرينيات من العمر، فى ظروف غامضة، دفعت أجهزة الأمن لبدء رحلة بحث وتحري لكشف ملابسات اختفائه، وسط حالة غموض أحاطت بمصيره، وترقب من أسرته التي تمسكت بأمل العثور عليه حيًا، وإنهاء أيام الانتظار والخوف.

لاشتراكها بالجريمة.. ضبط شقيقة المتهمة بواقعة حرق جثمان شاب داخل فرن بقنا

ضبطت أجهزة الأمن بقنا، شقيقة المتهمة فى واقعة إنهاء حياة شاب متغيب وحرق جثمانه وإلقاء رماد الحرق فى أحد شوارع قرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وتبين من المعلومات الأولية أن المتهمة استعانت بشقيقتها خلال ارتكاب جريمتها فى التخلص من جثمان الشاب، حيث ساعدتها فى حرق الجثة داخل فرن بلدى، بعد طعنه بعدة طعنات قاتلة.

استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإعادة تمهيد طريق قرية العطيات في دشنا

وجّه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين بإعادة تمهيد الطريق بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، عقب الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة التنسيق للبدء في أعمال رد الشيء لأصله وتسوية الطريق وإزالة أي معوقات تعوق حركة السير، تيسيراً على المواطنين وضماناً لسلامتهم.

ضبط 147 كيلو لحوم ودواجن و528 عبوة سلع مجهولة المصدر بقنا

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملات مكثفة بمختلف الإدارات التموينية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، أسفرت عن ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير عدد من المحاضر والمخالفات التموينية المتنوعة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء المخالفة، شملت مصادرة 29 جوالًا من بينها 16 جوالًا من الدقيق، و8 شكائر ردة خشنة، و5 شكائر أسمنت، بالإضافة إلى ضبط 147 كيلو من اللحوم والدواجن والمصنعات الغذائية منتهية الصلاحية أو متغيرة الخواص أو المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

تعليم قنا: فحص شكوى 129مشرف نشاط ومراجعة موقفهم القانوني

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الشكاوى والتظلمات الواردة من العاملين والمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، لا سيما شكوى 129 من مشرفي النشاط بمديرية التربية والتعليم، والتعامل معها وفقًا للأطر القانونية واللوائح المنظمة، لضمان صون حقوق الجميع وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري.

وفي هذا الإطار، أكد طارق سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حرص المديرية الكامل على صون حقوق جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، والالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الوظيفية وضمان انتظام العمل، وذلك ردًا على ما نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى 129 من مشرفي النشاط.

رئيس جامعة قنا يستقبل 18خبيراً هولندياً لإجراء جراحات قلب مفتوح وقسطرة



استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وفداً طبياً هولندياً يضم 18 خبيراً ومتخصصاً برئاسة الدكتورة غادة شاهين، أستاذ واستشاري جراحة القلب والصدر بهولندا، ضمن زيارة تمتد خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2026 لإجراء عدد من التدخلات الطبية والجراحية الدقيقة بمستشفيات قنا الجامعية، وتعزيز تبادل الخبرات مع الكوادر الطبية، وذلك بإشراف الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

ويضم الوفد نخبة من الكوادر المتخصصة في مختلف المسارات العلاجية والرعاية الحرجة، حيث يشمل استشاريي جراحة القلب والقسطرة القلبية التداخلية وأمراض القلب وفنيي القسطرة القلبية، إلى جانب استشاري التخدير والعناية المركزة وفني التخدير ومساعد طبيب العناية المركزة وفنيي الإفاقة، فضلاً عن فرق التمريض في العناية المركزة والعمليات والتمريض العام واستشاري العلاج الطبيعي وطبيب الصحة العامة، والدعم التنظيمي والترجمة.





قنا.. وصول شهادات «توفاس» الدولية في البرمجة لـ 90طالبًا بثانوي نجع حمادى



أعلنت إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا عن وصول الشهادات الدولية المعتمدة لطلاب الصف الأول الثانوي العام الذين نجحوا في اجتياز اختبار «توفاس» TOFAS للعام الدراسي 2026 / 2027، والبالغ عددهم 90 طالبًا وطالبة بمختلف مدارس الإدارة التعليمية.

وأوضح أحمد يوسف جاد المولى، مدير قسم التعليم الثانوي، أن اختبار «TOFAS» يُعد تقييمًا دوليًا موحدًا يهدف إلى قياس مهارات الطلاب في مجالات البرمجة، بدءًا من اللغات المرئية وحتى لغة بايثون Python، إلى جانب مهارات الحساب.



