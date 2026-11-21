شدد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على ضرورة استمرار استقلال السياسة النقدية للبنك المركزي، معتبرًا أن الحفاظ على هذا الاستقلال يمثل أولوية أساسية، بعد ما عانته مصر سابقًا من ارتباط السياسة النقدية للبنك المركزي بالسياسة المالية للحكومة، وهو ما وصفه بالخطأ الكبير الذي لا ينبغي تكراره.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الأهم في المرحلة الحالية هو استمرار استقلال السياسة النقدية للبنك المركزي، مؤكدًا أن مصر عانت في فترات سابقة من أن السياسة النقدية كانت تسير في ركاب السياسة المالية للحكومة، وهو أمر يجب عدم العودة إليه مرة أخرى.

وأوضح أن البلاد تعلمت الدرس وتحملت تبعات التجارب السابقة، ولذلك لا بد من الحفاظ على استقلال السياسة النقدية، وعدم السماح بدمجها مجددًا مع السياسة المالية، مشددًا على أن هذا المبدأ يجب أن يظل مصونًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أنيس إلى أن استقلال البنك المركزي يجب أن يتزامن مع تحديد هدف واضح للسياسة النقدية، يتمثل في استهداف التضخم، وليس استهداف تثبيت سعر الصرف، موضحًا أن هذين الأمرين يمثلان الركيزتين الأساسيتين اللتين ينبغي الحفاظ عليهما.

وأكد أن معالجة المشكلات الاقتصادية الأخرى تظل ممكنة في ظل وجود سياسة نقدية مستقلة تستهدف التضخم، لكن العودة إلى المزج بين السياسة النقدية والسياسة المالية للحكومة ستكون خطأ كبيرًا، لما قد يترتب عليها من تكرار التجارب السابقة.

وجاءت تصريحات أنيس في سياق النقاش حول استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة، وما يثيره ذلك من مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن تأثير سحب السيولة على الاستثمار والإنتاج، إذ أُثيرت خلال الحوار مخاوف من أن يكون التشدد النقدي مفيدًا على المدى القصير فقط، لكنه قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية على المدى الأطول.

وفي رده، لم يجعل أنيس استمرار التشدد النقدي أو رفع الفائدة هو الأولوية الأولى، بل ركز على ضرورة صون استقلال السياسة النقدية، وأن يكون استهداف التضخم هو هدفها، بعيدًا عن توجيهها لخدمة تثبيت سعر الصرف أو الانصياع لاحتياجات السياسة المالية للحكومة.

واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على استقلال البنك المركزي واستهداف التضخم يمثلان الأساس الذي يمكن من خلاله التعامل مع بقية المشكلات الاقتصادية، محذرًا من أن العودة إلى الخلط بين السياستين النقدية والمالية ستكون خطأ كبيرًا.