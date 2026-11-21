أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أن فرنسا ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ميانمار، وذلك في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر الجاري في القضية المرفوعة بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم ، أن فرنسا أخذت علما بالحكم الصادر عن المحكمة، مشددة على أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة لأطراف النزاع، ويتعين تنفيذها بما يضمن الاحترام الكامل للقانون الدولي.