تقدم بي إم دبليو الفئة الثانية عالميًا ضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تختلف في مواصفاتها الميكانيكية ومستويات تجهيزها، بما يمنح السيارة أكثر من خيار من حيث الأداء والخصائص العملية.

وتضم هذه المجموعة نسخة M235 xDrive، التي تأتي ضمن الفئات الأعلى تجهيزًا، وتعتمد على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات، مع منظومة دفع كلي للعجلات.

بي إم دبليو الفئة الثانية

محرك رباعي الأسطوانات بقوة 312 حصانًا

تعتمد بي إم دبليو M235 xDrive على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، بسعة 2.0 لتر ومزود بشاحن تيربو، ويتكون من أربع أسطوانات، وتصل القوة الناتجة عنه إلى 312 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 400 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT، يتكون من 7 سرعات، ويتولى نقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD، مع خزان وقود تبلغ سعته 49 لترًا.

بي إم دبليو الفئة الثانية

تسارع بي إم دبليو الفئة الثانية

تظهر القدرات الميكانيكية للسيارة في أرقام التسارع والسرعة، إذ تستطيع نسخة M235 xDrive الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.9 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.

أبعاد بي إم دبليو الفئة الثانية

تنتمي السيارة إلى فئة الكوبيه المدمجة الفاخرة، ويبلغ طولها 4,546 مم، وعرضها 1,800 مم، وارتفاعها 1,445 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,670 مم.

ويصل الخلوص الأرضي إلى 152 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,623 كجم، وتستند السيارة إلى عجلات ألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

تجهيزات بي إم دبليو الفئة الثانية

تضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، وخاصية التدفئة، وتأتي هذه العناصر إلى جانب الإضاءة المعتمدة على تقنية LED، وفتحة سقف، مع حساسات حركة وكاميرا للمتابعة.

بي إم دبليو الفئة الثانية

وتعتمد بي إم دبليو M235 xDrive على مقاعد مكسوة بالجلد، مع تصميم رياضي للمقعدين الأماميّين وإمكانية ضبطهما كهربائيًا، وعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، وتضم لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.7 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتحتوي سيارة بي إم دبليو الفئة الثانية على شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وتوفر هذه الشاشات عرض المعلومات الخاصة بالسيارة، وتستكمل تجهيزات السيارة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية.