بدأت شركة «بي إم دبليو» الألمانية رسميًا إنتاج سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل «بي إم دبليو iX5» في مصنعها بمدينة سبارتانبورج بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، لتصبح بذلك أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية تصنعها العلامة البافارية داخل الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإطلاق ثمرة استثمارات ضخمة بقيمة 1.7 مليار دولار ضختها الشركة في عملياتها بولاية ساوث كارولينا، شملت مليار دولار لتحديث خطوط التجميع في مصنع سبارتانبورج، و700 مليون دولار لإنشاء منشأة تجميع البطاريات عالية الجهد من الجيل السادس في مدينة وودروف المجاورة.

معدل الإنتاج اليومي ومواصفات «بي إم دبليو iX5» موديل 2027

تعمل خطوط الإنتاج في مصنع سبارتانبورغ حاليًا بمعدل يبلغ نحو 70 سيارة يوميًا من طراز «iX5» الكهربائي، على أن تُجمّع السيارة على الخطوط نفسها جنبًا إلى جنب مع نسخ «X5» العاملة بمحركات البنزين والديزل والهجينة القابلة للشحن.

وتستعد «بي إم دبليو» لبدء تسليم فئة «iX5 60 xDrive» موديل 2027 للعملاء في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2027 بسعر يبدأ من 79,800 دولار، حيث تعتمد السيارة على بطارية بسعة 144 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 456 ميلًا (نحو 734 كم) في الشحنة الواحدة، مع دعم الشحن فائق السرعة بقدرة تصل إلى 460 كيلوواط.

خطة تصنيع 6 طرازات كهربائية في أمريكا بحلول 2030

يمثل طراز «iX5» باكورة خطة طموحة تستهدف تجميع ما لا يقل عن 6 طرازات رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية بالكامل في مصنع سبارتانبورغ بحلول عام 2030.

وتشمل القائمة المرتقبة إطلاق طراز «iX7» الكهربائي الكبير في عام 2027، يليه طراز «iX6» في عام 2028، بالإضافة إلى تطوير نسخ رياضية عالية الأداء مثل «X5 M» الكهربائية التي يُتوقع أن تعتمد على 4 محركات كهربائية بقوة تصل إلى 900 حصان، في وقت تشير فيه التقديرات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للسيارات الكهربائية في المصنع من 60 ألف وحدة في عام 2027 إلى 175 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2028.