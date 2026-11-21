لم تعد قوة الأندية الكبرى في كرة القدم تُقاس فقط بحجم البطولات والألقاب أو القيمة السوقية للنجوم بل أصبحت المدرجات واحدة من أبرز المؤشرات التي تكشف عن الثقل الحقيقي للأندية وقدرتها على حشد جماهيرها بصورة مستمرة وهو ما عكسته أحدث بيانات منصة «ترانسفير ماركت» بشأن متوسط الحضور الجماهيري في مباريات الدوريات حول العالم.

ورسم التصنيف خريطة جديدة للقوة الجماهيرية في كرة القدم بعدما فرضت الأندية الأوروبية سيطرتها على قائمة أفضل 50 ناديًا من حيث متوسط الحضور في المباراة الواحدة وسط تفوق واضح لألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا مقابل تمثيل محدود للغاية لأندية القارات الأخرى في مشهد حمل العديد من المفاجآت أبرزها اعتلاء بروسيا دورتموند الصدارة ووجود ريال مدريد في المركز الخامس رغم شعبيته العالمية الكبيرة.

دورتموند ملك المدرجات.. تفوق ألماني على عمالقة أوروبا

خطف بروسيا دورتموند الأضواء بعدما احتل المركز الأول عالميًا بمتوسط حضور بلغ 81 ألفًا و365 مشجعًا في المباراة الواحدة ليؤكد المكانة الاستثنائية التي تحظى بها جماهيره وقدرتها على تحويل ملعب «سيجنال إيدونا بارك» إلى أحد أكثر الملاعب صخبًا وحضورًا في كرة القدم العالمية.

ولم يكن تفوق دورتموند مجرد صدارة رقمية بل جاء بفارق يزيد على 6 آلاف مشجع عن أقرب منافسيه إنتر ميلان الذي احتل المركز الثاني بمتوسط 75 ألفًا و214 مشجعًا وبنسبة إشغال بلغت 99% فيما جاء بايرن ميونخ ثالثًا بمتوسط 75 ألف متفرج ونسبة إشغال كاملة وصلت إلى 100%.

واستكملت الأندية الألمانية حضورها القوي في قائمة الخمسة الأوائل بعدما جاء ميلان الإيطالي في المركز الرابع بمتوسط 74 ألفًا و545 مشجعًا قبل أن يظهر ريال مدريد خامسًا بمتوسط 73 ألفًا و614 مشجعًا وبنسبة إشغال بلغت 89%.

وتكشف هذه الأرقام عن تفوق لافت للكرة الألمانية في سباق الحضور الجماهيري بعدما نجحت في حجز ثلاثة مقاعد ضمن المراكز الخمسة الأولى بفضل دورتموند وبايرن ميونخ إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده مباريات الأندية الألمانية.

ريال مدريد ومانشستر يونايتد.. الشعبية لا تعني الصدارة

ورغم الشعبية الجارفة التي يمتلكها ريال مدريد حول العالم فإن النادي الملكي لم يتمكن من اقتحام المراكز الأربعة الأولى مكتفيًا بالمركز الخامس خلف ثلاثة أندية سجلت معدلات حضور أعلى في المباراة الواحدة.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز السادس بمتوسط 72 ألفًا و395 مشجعًا وبنسبة إشغال بلغت 98% ليواصل ملعب «أولد ترافورد» تأكيد مكانته بين أبرز الوجهات الجماهيرية في كرة القدم الإنجليزية.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع بمتوسط 66 ألفًا و268 مشجعًا يليه روما الإيطالي في المركز الثامن بمتوسط 65 ألفًا و728 مشجعًا بينما كان فلامنجو البرازيلي أبرز ممثلي خارج القارة الأوروبية بعدما جاء تاسعًا بمتوسط 64 ألفًا و711 مشجعًا وبنسبة إشغال بلغت 77%.

وأكمل ريال بيتيس الإسباني قائمة العشرة الأوائل بعدما سجل متوسط حضور بلغ 63 ألفًا و309 مشجعين في المباراة الواحدة ليؤكد التصنيف أن المنافسة الجماهيرية لا تقتصر على الأندية صاحبة الألقاب الكبرى وإنما تمتد إلى أندية تمتلك ارتباطًا استثنائيًا بجماهيرها.

الحضور الإنجليزي يفرض نفسه.. 9 أندية في قائمة الكبار

لم تقتصر السيطرة الأوروبية على الأندية الألمانية والإسبانية والإيطالية بل ظهرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة في التصنيف بعدما ضمت القائمة أسماء مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام ووست هام ونيوكاسل وإيفرتون وسندرلاند.

ويعكس هذا التمثيل اتساع القاعدة الجماهيرية للأندية الإنجليزية وقدرتها على الحفاظ على معدلات حضور مرتفعة رغم اختلاف النتائج والمراكز التنافسية من موسم إلى آخر.

كما شهدت المراكز التالية حضورًا لافتًا لأندية أوروبية تاريخية حيث جاء شالكه الألماني في المركز الثاني عشر رغم منافسته في دوري الدرجة الثانية في واحدة من أبرز الإشارات إلى أن الشعبية الجماهيرية لا ترتبط بالضرورة بالوجود في قمة المنافسة المحلية.

وظهر برشلونة في المركز الحادي والعشرين بمتوسط حضور بلغ 57 ألفًا و118 مشجعًا متقدمًا على هامبورج الألماني بينما جاء مارسيليا الفرنسي في المركز الرابع والعشرين وأياكس الهولندي في المركز الخامس والعشرين ونيوكاسل في المركز السادس والعشرين وإيفرتون في المركز السابع والعشرين.

وضمت قائمة المراكز من 31 إلى 40 أندية بنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين وأتلتيك بيلباو الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وفينورد الهولندي إلى جانب مونتيري المكسيكي.

وفي المراكز العشرة الأخيرة ظهر نابولي ويوفنتوس الإيطاليان إلى جانب مجموعة من الأندية الصينية والبرازيلية والمكسيكية قبل أن يغلق يوفنتوس القائمة في المركز الخمسين بمتوسط حضور بلغ 41 ألف مشجع في المباراة الواحدة.