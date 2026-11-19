كشف الإعلامي أحمد شوبير خبر تمديد تعاقد ريال مدريد مع تشواميني حتى عام 2032.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

«رسميًا - ريال مدريد يمدد تعاقده مع تشواميني حتى عام 2032».

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، ليستمر داخل صفوف الفريق الملكي حتى 30 يونيو 2032، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدمات اللاعب ضمن مشروعه للمستقبل.

كما قال ريال مدريد في بيان رسمي، إن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع تشواميني لتمديد عقده، ليواصل مشواره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وكان تشواميني قد انضم إلى ريال مدريد عام 2022 قادمًا من موناكو الفرنسي، ونجح منذ وصوله في إثبات قدراته، ليصبح أحد العناصر المهمة في خط وسط الفريق، بفضل قوته البدنية وقدراته الدفاعية ومساهماته في بناء اللعب.

وخاض اللاعب الفرنسي 205 مباريات بقميص ريال مدريد خلال خمسة مواسم، ونجح في التتويج بثمانية ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين لكأس العالم للأندية، ولقبين للسوبر الأوروبي، ولقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني