​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد 22 نوفمبر 2026 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2026، متوقعة استمرار الطقس الخريفي المستقر على أغلب الأنحاء مع بعض الظواهر الجوية المعتادة في هذا التوقيت من العام.

​أبرز ملامح الطقس المتوقع

​الحالة العامة: يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

​الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

​فرص الأمطار: توجد فرص لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث نحو 30% تقريباً) يوم الأحد 22 نوفمبر على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

​درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة (22 - 26 نوفمبر 2026)

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل يوم الأحد 22 نوفمبر 26 درجة للعظمى و17 للصغرى، ويوم الاثنين 23 نوفمبر 25 للعظمى و16 للصغرى، وتستقر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (24 و25 و26 نوفمبر) عند 25 درجة للعظمى و15 للصغرى.

​السواحل الشمالية: تسجل يوم الأحد 22 نوفمبر 23 درجة للعظمى و17 للصغرى، ويوم الاثنين 23 نوفمبر 23 للعظمى و15 للصغرى، ويوم الثلاثاء 24 نوفمبر 23 للعظمى و16 للصغرى، ويوم الأربعاء 25 نوفمبر 23 للعظمى و17 للصغرى، بينما تسجل يوم الخميس 26 نوفمبر 22 درجة للعظمى و17 للصغرى.

​شمال الصعيد: تسجل يوم الأحد 22 نوفمبر 27 درجة للعظمى و13 للصغرى، ويوم الاثنين 23 نوفمبر 27 للعظمى و12 للصغرى، ويوم الثلاثاء 24 نوفمبر 25 للعظمى و12 للصغرى، وتستقر يومي الأربعاء والخميس (25 و26 نوفمبر) عند 26 درجة للعظمى و12 للصغرى.

​جنوب الصعيد: تسجل يوم الأحد 22 نوفمبر 33 درجة للعظمى و18 للصغرى، ويوم الاثنين 23 نوفمبر 33 للعظمى و17 للصغرى، وتستقر يومي الثلاثاء والأربعاء (24 و25 نوفمبر) عند 32 درجة للعظمى و17 للصغرى، بينما تسجل يوم الخميس 26 نوفمبر 30 درجة للعظمى و17 للصغرى.

​تنويه وتوصيات الأرصاد

و​نوهت الهيئة إلى أنه نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خاصة خلال فصل الخريف، يتم تحديث البيانات في حال حدوث أي تغير، داعية إلى متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.