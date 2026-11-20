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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الجمعة/، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,14 %، ليستقر بذلك عند 16.974,44 نقطة.

من جهته، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,37 % إلى 1.267,82 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,64 % إلى 1.271,03 نقطة.

كما سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,56 % إلى 1.604,39 نقطة.

وبلغت التداولات أزيد من 303,26 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 982,34 مليار درهم.