كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن حصول القلعة الحمراء على موافقة بحضور 40 ألف مشجع خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأهلي

وتأتي الموافقة في إطار الاستعدادات الجماهيرية للمباراة، التي يسعى خلالها الأهلي للاستفادة من الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

ومن المنتظر أن تمثل جماهير الأهلي دفعة قوية للفريق خلال المواجهة المرتقبة، في ظل أهمية اللقاء ورغبة الجهاز الفني واللاعبين في المنافسة على اللقب القاري.