حقق منتخب كوت ديفوار للناشئين فوزًا مهمًا على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا FIFA قطر 2026.

كوت ديفوار تهزم أوزبكستان بثنائية

واحتضن ملعب أسباير 8 بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة، التي شهدت إثارة وندية بين المنتخبين، قبل أن يحسم منتخب كوت ديفوار اللقاء لصالحه بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

وبدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بقوة، ونجح هيوبرت ياو في افتتاح التسجيل مبكرًا بالدقيقة السابعة، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب أوزبكستان من العودة إلى المباراة، بعدما سجل محمد حكيموف هدف التعادل في الدقيقة 51، لتشتعل المواجهة بين المنتخبين.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، نجح عباس ديراسوبا في تسجيل هدف الفوز لمنتخب كوت ديفوار بالدقيقة 88، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب كوت ديفوار ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، خلف منتخب إيطاليا المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد منتخبا جامايكا وأوزبكستان ضمن المجموعة ذاتها.

ويأمل منتخب كوت ديفوار في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، والمنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية من مونديال الناشئين 2026.