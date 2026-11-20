انطلقت، مساء اليوم الجمعة، مراسم افتتاح بطولة العالم للجولف كروكيه، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأُقيم حفل الافتتاح بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، وديفيد أوبنشو، مدير البطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وممثلي الوفود المشاركة.

واستهلت مراسم الافتتاح بطابور عرض للوفود واللاعبين المشاركين، أعقبه عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم ألقى الدكتور محمد رسلان كلمة رحّب خلالها بالوفود المشاركة، وأعلن الافتتاح الرسمي للبطولة، متمنيًا لجميع اللاعبين التوفيق وتقديم منافسات قوية.

وشهد الحفل تقديم مجموعة من الاستعراضات الشعبية التي عكست التراث والثقافة المصرية، وسط تفاعل اللاعبين والوفود المشاركة، في أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والثقافة والفنون.

وتستمر منافسات البطولة حتى 29 نوفمبر الجاري، وتُقام بنظام المجموعات، حيث يُقسّم اللاعبون إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 10 لاعبين، ويتأهل 4 لاعبين من كل مجموعة إلى دور الـ32، لتُستكمل بعدها المنافسات بنظام خروج المغلوب.

وتُقام المنافسات على عدد من الملاعب التابعة للأندية المصرية، وهي أندية الجزيرة والزمالك والصيد وهليوبوليس الشروق وهليوبوليس بمقره الرئيسي والزهور ومدينة نصر والشمس، في تأكيد على التعاون بين الأندية المصرية لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وتأتي استضافة مصر لبطولة العالم للجولف كروكيه؛ في إطار تعزيز مكانتها على خريطة اللعبة عالميًا، وإبراز قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.