كشف الفنان حسين فهمي عن حجم التفاعل الذي حققته فعاليات المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المتابعة لم تقتصر على الجمهور داخل مصر، وإنما امتدت عبر مختلف المنصات الرقمية.

وقال حسين فهمي، إن منصة «فيسبوك» حققت نحو 100 ألف تفاعل، فيما وصل عدد المتابعين إلى نحو 250 ألف متابع.

وأضاف أن منصة «تيك توك» حققت نحو 35 مليون مشاهدة، إلى جانب مليون تفاعل، بينما وصل حجم الوصول إلى نحو 200 ألف.

وأوضح أن منصة «إنستجرام» حققت نحو 220 مليون مشاهدة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام والتفاعل مع فعاليات المهرجان عبر منصات السوشيال ميديا.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على دورته الـ47، التي أقيمت في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وشهدت مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، إلى جانب الندوات والفعاليات السينمائية المختلفة.