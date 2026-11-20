«استلمتها من شخص من الوراق ومكنتش أعرف اللي جواها».. بهذه الكلمات نفت زوجة مطرب المهرجانات إسلام كابونجا علمها بوجود مواد مخدرة داخل حقيبة الزيارة التي حاولت إدخالها إلى زوجها بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة عدم صلتها بمخدر الحشيش وأقراص الترامادول المضبوطة.

وخلال التحقيقات، أكدت الزوجة أنها تسلمت الحقيبة من أحد الأشخاص بمنطقة الوراق، وتوجهت بها مباشرة إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتسليمها لزوجها، دون أن تفحص محتوياتها أو تعرف ما بداخلها، مشددة على أنها لم تكن تعلم بوجود أي مواد مخدرة أو هواتف محمولة داخلها.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل زوجة مطرب المهرجانات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، في اتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة وهواتف محمولة إلى زوجها داخل محبسه.

مخدرات وهواتف داخل حقيبة الزيارة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه القائمين على تفتيش الزيارات في محتويات الحقيبة التي كانت بحوزة المتهمة أثناء محاولتها إدخالها إلى زوجها، وبفحصها عُثر بداخلها على 4 هواتف محمولة ماركة نوكيا، ونحو 2 جرام من مخدر الحشيش، و52 قرصًا من عقار الترامادول.

وعقب ضبط المضبوطات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزوجة، وإحالتها إلى جهات التحقيق التي استمعت إلى أقوالها وواجهتها بالمضبوطات، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.

التحريات تكشف صاحب الحقيبة

كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وبيان طبيعتها، والتحفظ على الهواتف المحمولة لفحصها فنيًا واستخراج محتوياتها، للكشف عما إذا كانت تتضمن اتصالات أو رسائل مرتبطة بالواقعة.

وطلبت كذلك إجراء التحريات اللازمة لكشف هوية الشخص الذي سلّم حقيبة الزيارة للمتهمة بمنطقة الوراق، وبيان دوره في الواقعة، وما إذا كان هناك آخرون شاركوا في محاولة إدخال المضبوطات، فضلًا عن الوقوف على مدى علم الزوجة بمحتويات الحقيبة.