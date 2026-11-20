قررت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل زوجة مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامها بمحاولة تهريب مواد مخدرة وهواتف محمولة إلى زوجها داخل مركز الإصلاح والتأهيل بأكتوبر.

وكشفت إجراءات تفتيش الزيارات عن ضبط 4 هواتف محمولة من ماركة «نوكيا»، وقطعة كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 52 قرصًا من عقار الترامادول، بحوزة المتهمة، قبل إدخالها إلى زوجها داخل محبسه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بضبط زوجة المطرب، وتدعى «م. ص»، أثناء محاولتها إدخال الممنوعات خلال زيارة زوجها بمركز الإصلاح والتأهيل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات، أقرت بحيازتها بقصد إدخالها إلى زوجها داخل محبسه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مدى وجود أشخاص آخرين شاركوا في تجهيز المضبوطات أو تسهيل محاولة تهريبها.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على المواد المخدرة وإرسال عينات منها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وبيان نوعها، كما أمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة الأربعة وإحالتها إلى الجهات الفنية المختصة لفحصها وتفريغ محتوياتها وسجل المكالمات والرسائل، للوقوف على الاتصالات المرتبطة بالواقعة.

كما طلبت النيابة استكمال تحريات المباحث بشأن ظروف وملابسات محاولة إدخال الممنوعات، وبيان مدى علم إسلام كابونجا بها أو وجود اتفاق مسبق بشأنها، إلى جانب سماع أقوال المسؤولين عن إجراءات التفتيش والتأمين بالمركز.

واستكملت النيابة التحقيقات مع المتهمة ومواجهتها بما أسفرت عنه إجراءات التفتيش، قبل أن تقرر إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.