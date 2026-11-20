تراجع مؤشر "ستاندارد أند بورز/تي إس إكس" المركب في بورصة تورونتو خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من ستة أشهر، مع تعرض أسهم شركات المعادن الثمينة لضغوط نتيجة انخفاض أسعار الذهب والمعادن النفيسة، بينما يقيّم المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الكندية.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.63% إلى 33814.80 نقطة بحلول الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا.

وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم الأميركية، حيث هبط مؤشر ناسداك بأكثر من 1% عند الافتتاح بعد انخفاض سهم شركة "أنثروبيك" عقب طرحها العام الأولي؛ ما زاد الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في ظل تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لهذا القطاع.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 25.2 نقطة، أو 0.05%، إلى 49,071.82 نقطة عند الافتتاح. كما تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بمقدار 25.4 نقطة، أو 0.35%، إلى 7150.39 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب 286.5 نقطة، أو 1.20%، إلى 23592.67 نقطة.

ويترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الكندي والأمريكي، في وقت تستمر فيه موجة الحذر تجاه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار السلع الأولية والمعادن النفيسة.