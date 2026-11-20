في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بأمن البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض تعيين كيرستن ديفيز مديرة جديدة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك عقب سلسلة من الأعطال والانقطاعات الواسعة التي أثرت على قطاعات حيوية، وأثارت حالة من القلق والجدل بين الأمريكيين بشأن أسباب هذه الاضطرابات ومدى جاهزية المؤسسات للتعامل معها.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة، بعد تعطل خدمات أساسية خلال الأيام الماضية، شملت قطاعات السفر والأعمال والخدمات المصرفية والاتصالات، ما أعاد ملف الأمن السيبراني إلى صدارة الاهتمامات داخل الإدارة الأمريكية.



كيرستن ديفيز تتولى قيادة الأمن السيبراني الأمريكي

ومن المقرر أن تتولى كيرستن ديفيز، التي تشغل منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الدفاع الأمريكية، مسؤولية قيادة ملف الأمن السيبراني الوطني، خلفًا لشون كيرنكروس، الذي غادر منصبه مؤخرًا.

وأعلنت شخصيات من إدارة ترامب القرار عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت ديفيز، في أول تعليق لها عبر منصة «إكس»، أن الولايات المتحدة تقف أمام مرحلة مفصلية في مجال التكنولوجيا، مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة، بما فيها تكنولوجيا الكم.

وأضافت أن بلادها تمتلك فرصة لقيادة المشهد العالمي للأمن السيبراني خلال الأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحديث البنية التحتية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة، والعمل على تعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات والأعطال، إلى جانب إعداد كوادر بشرية مؤهلة لمتطلبات المستقبل.

انقطاعات واسعة تربك الأمريكيين وتثير الانتقادات

وجاء تعيين ديفيز بعد سلسلة من الانقطاعات التقنية التي تسببت في اضطرابات طالت الحياة اليومية للأمريكيين، حيث انعكست الأعطال على حركة السفر، وأدت إلى توقف بعض الأعمال، فضلًا عن صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية وتأثر أنظمة الاتصالات الحساسة.

وخلال الأسبوع الماضي، امتدت تداعيات هذه الاضطرابات إلى عدد من المؤسسات والجهات الكبرى، من بينها شركة مايكروسوفت، وبنك تشيس، ونظام مراقبة الحركة الجوية، ووكالة الأمن القومي الأمريكية.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن طبيعة الأعطال وأسبابها، خاصة مع توجيه بعض الحلفاء المقربين من ترامب انتقادات للإدارة، واتهامها بعدم تقديم معلومات كافية للرأي العام بشأن حقيقة ما حدث.

ماركو روبيو يطمئن الأمريكيين بشأن أسباب الأعطال

وفي محاولة لاحتواء المخاوف، خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، بتصريحات أكد خلالها عدم وجود أدلة تشير إلى وجود رابط بين الأعطال التقنية التي شهدتها المؤسسات المختلفة، أو أنها كانت نتيجة هجوم متعمد نفذته جهة خبيثة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التساؤلات حول مدى ارتباط الانقطاعات ببعضها، وما إذا كانت تعكس مشكلة تقنية أوسع تتعلق بالبنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة.

ترامب يقلل من أهمية الاضطرابات ووزير الدفاع يهنئ المديرة الجديدة

وتزامن الإعلان عن التغيير في قيادة الأمن السيبراني مع عودة الرئيس دونالد ترامب من جولة آسيوية استمرت ثلاثة أيام، حيث قلل من أهمية الانقطاعات، معتبرًا أن مثل هذه الأحداث تحدث.

من جانبه، هنأ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث كيرستن ديفيز بتولي مسؤوليتها الجديدة، مؤكدًا أنها أثبتت امتلاكها خبرة مهنية والتزامًا وطنيًا، معربًا عن ثقته في قدرتها على دعم توجهات إدارة ترامب ضمن استراتيجية «أمريكا أولًا» في مجال الأمن السيبراني.

تحديات جديدة أمام الأمن الرقمي الأمريكي

ويضع هذا التعيين ملف حماية الأنظمة الرقمية والبنية التحتية الحيوية أمام مرحلة جديدة، خاصة مع اتساع اعتماد المؤسسات الحكومية والاقتصادية على التكنولوجيا، وتزايد المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية والأعطال التقنية.

وفي ظل ما شهدته الولايات المتحدة مؤخرًا، تترقب الأوساط الأمريكية الخطوات التي ستتخذها القيادة الجديدة لتطوير منظومة الأمن السيبراني، ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع، في وقت أصبح فيه تأمين الفضاء الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من حماية الاقتصاد والأمن القومي.