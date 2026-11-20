كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن اعتماد قطاع البترول المصري آلية تعاقد جديدة مع الشركات الأجنبية لتطوير الآبار القائمة وزيادة إنتاجيتها، تقوم على تقاسم الزيادة المحققة في الإنتاج بنسبة 50% للشركة الأجنبية و50% للحكومة المصرية.

نظام 50% للشركات الأجنبية من الزيادة في إنتاج الآبار البترولية

وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن هذه الآلية تستهدف الاستفادة من خبرات الشركات العالمية وإمكاناتها التكنولوجية ورؤوس أموالها في تطوير الآبار التي تراجع إنتاجها، خاصة الآبار التي لم تعد الشركات المشغلة تمتلك القدرة المالية الكافية لضخ استثمارات جديدة فيها.

وضرب مثالًا على ذلك بوجود مجموعة من الآبار يبلغ إنتاجها الحالي نحو 200 ألف برميل، على أن تتولى الشركة الأجنبية تطبيق تكنولوجيات متقدمة عليها لزيادة الإنتاج بنحو 60 ألف برميل إضافية، تحصل الشركة بموجب الاتفاق على 50% من الزيادة، فيما تذهب النسبة المتبقية البالغة 50% إلى الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الآلية تتيح لقطاع البترول زيادة الإنتاج من الآبار الموجودة بالفعل، دون تحمل كامل الأعباء الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتطويرها، كما تسمح بالاستفادة من العمالة الإضافية ورؤوس الأموال والخبرات الفنية التي توفرها الشركات العالمية.

وأضاف أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو عدم ترك الآبار التي تراجع إنتاجها عند مستوياتها الحالية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لرفع كفاءتها وإعادة زيادة إنتاجيتها، بدلًا من استمرار انخفاض إنتاجها بسبب عدم توافر التمويل اللازم لتطويرها.

وأكد القليوبي أن هذه التعاقدات تمثل إحدى الآليات المهمة أمام قطاع البترول المصري لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين معدلات الاستهلاك والإنتاج، وتقليل الأعباء المرتبطة بتوفير الوقود.