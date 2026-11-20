أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تراجع قدرات الإنتاج المحلي من البترول؛ يفرض ضرورة التعامل بواقعية مع مستويات الاستهلاك، والعمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج المتاح والاحتياجات المحلية، لحين دخول الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

زيادة الإنتاج المحلي تحتاج وقتًا والاستكشاف ليس حلًا فوريًا

وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن قطاع البترول يحتاج إلى وقت للوصول إلى اكتشافات اقتصادية كبيرة، كما أن الآبار التي جرى اكتشافها في مناطق المياه العميقة والمناطق البحرية المفتوحة تحتاج إلى مراحل متعددة قبل بدء الإنتاج.

وأشار إلى أن تطوير هذه الاكتشافات لا يتوقف عند اكتشاف البئر، وإنما يتطلب توفير بنية تحتية متكاملة، تشمل خطوط نقل ومد شبكات، ونقاط تسهيلات لاستقبال الخام، تمهيدًا لإدخاله في عمليات المعالجة والتكرير ثم ضخه في الشبكة.

وأضاف أن هذه المراحل تستغرق جداول زمنية طويلة، وهو ما يستدعي البحث عن حلول مؤقتة تضمن التوازن بين ما تستهلكه الدولة وما تسعى إلى إنتاجه، لحين اكتمال مشروعات الاستكشاف والتطوير.

وشدد على أهمية المكاشفة بشأن حقيقة قدرات الإنتاج المحلي، حتى يدرك الرأي العام أن زيادة الإنتاج ليست عملية فورية، وأنها تحتاج إلى استثمارات وتكنولوجيا ووقت، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه المرحلة يتطلب قدرًا من العقلانية في استخدام الوقود والحرص على ترشيد الاستهلاك.

ولفت إلى أن من بين الحلول التي يعمل عليها قطاع البترول تطوير الحقول المتقدمة والآبار القديمة، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة والشركات العالمية المتخصصة، بما يسمح بزيادة الإنتاج من الموارد المتاحة حاليًا، بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث والاستكشاف.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة الدولة لتقليل فاتورة الوقود والكهرباء، وتحسين الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع الطاقة.