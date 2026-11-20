احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتها فريدة على عريسها وليد، مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر، وحرصت على مشاركة جمهورها لحظات من استعداداتها لهذه المناسبة السعيدة، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة خلال الحفل.

حفل زفاف ابنه رانيا فريد شوقي

ونشرت رانيا مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعبّرت عن سعادتها بإطلالتها في ليلة زفاف ابنتها، قائلة: «شكرًا من قلبي لكل اللي ساعدوني أكون في أحلى صورة في ليلة من أحلى ليالي عمري، أم العروسة».

يُذكر أن رانيا فريد شوقي احتفلت بعقد قران ابنتها قبل أسبوعين، وشهدت المناسبة حضور عدد من نجوم الفن الذين شاركوا الأسرة فرحتها، في أجواء عائلية مميزة.