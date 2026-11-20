أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الصادرات المصرية، موضحًا أن إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ نحو 17.5 مليون طن سنويًا، يستهلك السوق المحلي منها نحو 12 مليون طن، بينما تصدر الدولة نحو 5.5 مليون طن بعائد دولاري يصل إلى 3.4 مليار دولار.

صناعة الأسمدة تستهلك 70% من الغاز الطبيعي المستخدم فيها

وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن صناعة الأسمدة تعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 70% من مدخلات هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يؤدي دورًا مهمًا في توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز، بما يدعم استمرار الإنتاج وتعزيز القدرات التصديرية.

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا في صناعة الأسمدة، وأصبحت تمتلك ترتيبًا على المستوى العالمي في هذا المجال، لافتًا إلى أن منظومة صناعة الأسمدة في مصر تضم نحو 21 شركة، منها 9 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع العام، و12 شركة تعمل بنظام المناطق الحرة.

وأشار إلى أن صناعة الأسمدة ترتبط بصورة مباشرة بخطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، والتركيز على المحاصيل الرئيسية، والعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الزراعية.

ولفت إلى أن توفير الطاقة يأتي في مقدمة المتطلبات اللازمة لدعم القطاع الزراعي، إلى جانب الحفاظ على القدرات الإنتاجية لصناعة الأسمدة، موضحًا أن قطاع البترول يرتبط بثلاثة ملفات مؤثرة في الإنتاج الزراعي، تشمل توفير الطاقة، وتأمين احتياجات الكهرباء، وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لصناعة الأسمدة.

وأكد أن التكامل بين هذه الملفات يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي من مستلزمات العملية الزراعية، وفي مقدمتها الأسمدة.