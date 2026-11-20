حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تسليط الضوء على تألق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي مقطع فيديو تضمن مجموعة من أهداف ولمسات إمام عاشور مع الفريق، في استعراض لأبرز لحظاته وتألقه بقميص المارد الأحمر، وذلك قبل المواجهة المهمة أمام بيراميدز.

وظهر إمام عاشور في بداية الفيديو، قائلا: «اللي معاه الأهلي وجمهوره دايما هو اللي كسبان»، فيما علقت الصفحة الرسمية على المقطع بعبارة: «إمام عاشور هو متعة للعرض»، في إشارة إلى المهارات واللمسات الفنية التي يقدمها اللاعب مع الفريق.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة.