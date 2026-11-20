قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تنتج حاليًا نحو 47% من احتياجاتها من السلع الوقودية محليًا، بينما تستورد نحو 53% من هذه الاحتياجات، موضحًا أن قطاع البترول يعمل على تقليل تكلفة الاستيراد من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير المحلية.

53% من احتياجات مصر من الوقود تأتي عبر الاستيراد

وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن الدولة اتجهت إلى تغيير نمط الاستيراد، بحيث لا تقتصر على استيراد المنتجات البترولية الجاهزة ذات التكلفة المرتفعة، وإنما تستورد الزيت الخام وتعيد تكريره محليًا، بما يسمح بالاستفادة من البنية التحتية القائمة وتوفير جزء من تكلفة توفير الوقود.

وأضاف أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية في رفع كفاءة التشغيل بمعامل التكرير الثمانية المنتشرة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، لتصل القدرات التكريرية إلى نحو 32 مليون طن من المنتجات الوقودية المصنعة محليًا.

وأشار إلى أن استيراد الزيت الخام وتكريره محليًا يحقق وفرًا مقارنة باستيراد المنتجات البترولية الجاهزة، موضحًا أن تكلفة برميل الزيت الخام تبلغ نحو 91 دولارًا، وعند إدخاله معامل التكرير تضاف إليه تكلفة تكرير تصل إلى 26 دولارًا، لتصل التكلفة الإجمالية وفق المثال الذي طرحه إلى نحو 102 دولار للبرميل بعد تحويله إلى منتجات مثل البنزين والسولار.

وأكد أن تطوير معامل التكرير والحفاظ على كفاءتها التشغيلية يسهمان في تأمين إمدادات الوقود للمحافظات المختلفة، دون تحمل أعباء إضافية مرتبطة بنقل المنتجات من مناطق بعيدة، مشيرًا إلى وجود تحسن في منظومة توزيع وتوافر السلع الوقودية وتحقيق العدالة في وصولها إلى المواطنين بمختلف المحافظات.