كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مساهمة قطاع البترول في منظومة الصادرات المصرية بلغت نحو 7.2 مليار دولار، بما يمثل متوسطًا يتراوح بين 19% و20% من إجمالي قدرات التشغيل بالقطاع، مشيرًا إلى أن القطاع يمتلك 3 مسارات رئيسية للتصدير، تشمل البتروكيماويات والأسمدة والتعدين.

صادرات القطاع تمثل 19% إلى 20% من قدرات التشغيل

وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن إجمالي الصادرات المصرية ارتفع من نحو 45 مليار دولار في عام 2024 إلى 52 مليار دولار في عام 2025، متوقعًا وصولها إلى 54 مليار دولار بنهاية عام 2026.

وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات تمثل أحد أبرز المسارات التصديرية لقطاع البترول، إذ تشمل نحو 13 منتجًا تدخل في العديد من الصناعات والمنتجات الاستهلاكية، من بينها الصناعات البلاستيكية والمطاطية وإطارات السيارات والمنتجات المرتبطة بالمنظفات والأرضيات والمنتجات القائمة على الميلامين.

وأضاف أن إنتاج مصر من منتجات البتروكيماويات يبلغ نحو 7.4 مليون طن، يستهلك السوق المحلي منها نحو 4.7 مليون طن، بينما تصل الكميات المصدرة إلى نحو 2.7 مليون طن، بعائد دولاري يقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

ولفت إلى أن سوق البتروكيماويات يشهد منافسة من نحو 16 دولة حول العالم، تتصدرها الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.

وأوضح أن كوريا الجنوبية واليابان تستوردان نحو 90% من احتياجاتهما من الغاز الطبيعي والزيت، ثم تستخدمان هذه الخامات في صناعة البتروكيماويات وتصدران منتجات بقيمة تعادل ضعفي قيمة ما تستوردانه، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة.

وأكد أن قطاع البترول يركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز صادرات البتروكيماويات، خاصة إلى الأسواق الأفريقية، بما يدعم زيادة مساهمته في الصادرات المصرية.