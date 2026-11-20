كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس تعامله مع مواجهة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه اضطر إلى تجاهل وجوده تمامًا والتركيز على المباراة، رغم حبه الكبير له منذ الصغر.

وقال شوبير، في حواره مع مجلة GQ Middle East: «أحببت ميسي منذ صغري، إنه الأعظم، لكن كان عليّ أن أُقصيه من تفكيري في ذلك اليوم».

وأضاف: «لم أتحدث معه قبل المباراة، لا مصافحة ولا أي شيء، فقد كان عليّ أن أركز، والوحيد الذي حيّيته من منتخب الأرجنتين كان الحارس إيميليانو مارتينيز، وهذا ما أفعله دائمًا مهما كانت الظروف».

وتابع حارس الأهلي: «أما ميسي فقلت لنفسي: حسنًا، أنا ببساطة لا أراه، فلو فكرت فيه كثيرًا وأنا أواجه ركلة جزاء منه، لكنت مهزومًا قبل أن يسددها».

وأكد شوبير أن التركيز الذهني كان ضروريًا بالنسبة له للتعامل مع مواجهة لاعب بحجم ميسي، بعيدًا عن مشاعر الإعجاب التي يكنّها له منذ طفولته.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن التفكير في اسم اللاعب الذي يتولى تنفيذ ركلة الجزاء قد يؤثر سلبًا على تركيز حارس المرمى، مشيرًا إلى أن التعامل مع الموقف يتطلب عزل المشاعر الشخصية والتركيز الكامل على التصدي للكرة.